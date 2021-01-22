Тарифний протест: у трьох населених пунктах Чернівецької області перекрили траси

Мітингувальники не пропускають машини, на дорогах утворилися затори

Мітингувальники не пропускають машини, на дорогах утворилися затори

Фото: Нацполіція

У чернівецькій області місцеві мешканці знову протестують проти підвищення тарифів на газ, вони перекрили автошляхи в районі сіл Берегомет та Яблунівка, а також в місті Кіцмань.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю патрульної поліції Юлію Замерзляк, передає RegioNews.

Загалом у перекриттях доріг беруть участь приблизно 70 людей. Зокрема, у місті Кіцмань близько 20 протестувальників перекривають дорогу міжнародного значення, яка веде до кордону з Румунією.

У двох інших населених пунктах перекривають шляхи національного значення. Учасники акції не пропускають автомобілі та тримають у руках плакати: "Газ як повітря, ціна як золото" та "Ні транспортуванню".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська обласна рада підтримала звернення щодо підвищення тарифів.

Також житомиряни вимагали відставки Кабміну та зниження тарифів. На акцію протесту проти підвищення тарифів вони вийшли вже вчетверте.