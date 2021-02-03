На Буковине – снова "тарифные протесты"
Сегодня, 3 февраля, на Буковине из-за "тарифных протестов" перекрыли движение в с. Звенячин бывшего Заставнивского района.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление патрульной полиции в Черновицкой области.
Около 10 час. 11 мин поступило сообщение на линию "102" о перекрытии движения с. Звенячин, Заставнивского района, на трассе международного значения М-19. Пешеходы, в количестве около 30 человек, непрерывно ходят по пешеходному переходу, - сообщают патрульные.
Таким образом люди выражают недовольство по поводу поднятия цены на газ и его транспортировку.
Как сообщалось ранее, 1 февраля в Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения. Тогда это было в с. Оршивцы Кицманского района.
Перед тем, подобные акции происходили 29 января, 26 января, 25 января, 22 января и еще раньше.