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03 февраля 2021, 11:47 808

На Буковине – снова "тарифные протесты"

03 февраля 2021, 11:47 808
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Митингующие перекрыли движение на трассе международного значения
Митингующие перекрыли движение на трассе международного значения
Фото: патрульной полиции в Черновицкой области
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Сегодня, 3 февраля, на Буковине из-за "тарифных протестов" перекрыли движение в с. Звенячин бывшего Заставнивского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление патрульной полиции в Черновицкой области.

Около 10 час. 11 мин поступило сообщение на линию "102" о перекрытии движения с. Звенячин, Заставнивского района, на трассе международного значения М-19. Пешеходы, в количестве около 30 человек, непрерывно ходят по пешеходному переходу, - сообщают патрульные.

Таким образом люди выражают недовольство по поводу поднятия цены на газ и его транспортировку.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения. Тогда это было в с. Оршивцы Кицманского района.

Перед тем, подобные акции происходили 29 января, 26 января, 25 января, 22 января и еще раньше.

22 января председатель Черновицкой ОГА обратился к буковинцам о тарифах: "Сейчас причин выходить на протесты нет".

перекрытие тарифы Буковина протесты Черновицкая область

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