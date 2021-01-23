Шмигаль нагадав про зміни карантинних обмежень із завершенням локдауну
Прем’єр-міністр нагадав, що країна повертається до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.
Про це Денис Шмигаль написав у своєму Facebook, передає RegioNews.
Глава уряду підбив підсумки локдауну і опублікував інфографіку з переліком заборон, які діятимуть із 25 січня.
Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн, - підсумував прем’єр.
Водночас він додав, що вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Тож закликав і надалі ретельно дотримуватися правил, носити маски, дотримуватися дистанції і користуватися засобами дезінфекції.
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року....Posted by Денис Шмигаль on Saturday, January 23, 2021
Нагадаємо, 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.