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23 січня 2021, 16:31

Шмигаль нагадав про зміни карантинних обмежень із завершенням локдауну

23 січня 2021, 16:31
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Україна виходить із посиленого карантину 25 січня
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня
Фото з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр нагадав, що країна повертається до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Про це Денис Шмигаль написав у своєму Facebook, передає RegioNews.

Глава уряду підбив підсумки локдауну і опублікував інфографіку з переліком заборон, які діятимуть із 25 січня.

Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн, - підсумував прем’єр.

Водночас він додав, що вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Тож закликав і надалі ретельно дотримуватися правил, носити маски, дотримуватися дистанції і користуватися засобами дезінфекції.

Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року....

Posted by Денис Шмигаль on Saturday, January 23, 2021

Нагадаємо, 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

Як повідомлялося, у Зеленського висловили переконання, що локдаун не обвалить курс гривні. Там вважають, що багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

Тим часом влада відзвітувала, скільки закладів було закрито через локдаун в Україні. Через порушення правил карантину було закрито сотні ресторанів, ТРЦ і нічних клубів.

Майже 60% підприємців не бачать сенсу у січневому локдауні.

Учора у Кабміні оцінили ефективність локдауну: вийшли на плато. Повну оцінку ефективності карантинних заходів дадуть наступного тижня.

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