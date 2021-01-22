Шмигаль анонсував відновлення великої приватизації

Прем’єр заявив про це під час під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030

Прем’єр заявив про це під час під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030

Фото: Урядовий портал

В Україні процес великої приватизації відновлять у 2021 році, після того, як вона була заборонена на тлі карантину торік.

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