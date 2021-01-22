Шмигаль анонсував відновлення великої приватизації
В Україні процес великої приватизації відновлять у 2021 році, після того, як вона була заборонена на тлі карантину торік.
Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030, передає RegioNews.
Прем'єр заявив, що для участі у приватизації в Україні на сьогодні в інвесторів "ліквідність присутня", а об'єкти для приватизації в Україні надзвичайно цікаві.
Цього року ми також починаємо велику приватизацію, це незворотний процес, активно працюємо з Фондом держмайна, і це теж має бути економічний прорив з точки зору складності, - розповів Шмигаль.
На час карантину продаж об'єктів великої приватизації був заборонений законом. Наразі цей закон чинний.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада заборонила велику приватизацію під час карантину. За відповідний законопроєкт №3552 у другому читанні проголосували 279 нардепів.
Нагадаємо, до Держбюджету надійшло понад 1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро".
Також приватизація спиртзаводів поповнила бюджет на понад мільярд гривень.
Тим часом Фонд держмайна заявляє про ризик втрати 12 млрд грн через "скоординований опір силовиків та олігархічних груп". ФДМУ стверджує, що минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, зробили спробу незаконного тиску на ПрАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".