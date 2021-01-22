Вийшли на плато: у Кабміні оцінили ефективність локдауну
Повну оцінку ефективності карантинних заходів дадуть наступного тижня
Повну оцінку ефективності карантинних заходів дадуть наступного тижня
За попередніми оцінками, введені карантинні заходи дозволили в Україні стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19: зараз в країні спостерігається певне плато.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі "Україна 24".
За його словами, повна оцінка ефективності жорстких карантинних заходів буде дана Міністерством охорони здоров'я на наступному тижні.
Є попередні висновки. Медики кажуть, що введення обмежень на новорічно-різдвяний період дозволило їм стримати стрімке зростання захворюваності. Вони спостерігають певну плато. Це в першу чергу тому, що більшість громадян дотримувалися карантину", - зазначив Немчінов.
Раніше повідомлялося, що Україна хоче купити ще одну вакцину від коронавірусу.
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