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23 января 2021, 16:31 5

Шмыгаль напомнил об изменениях карантинных ограничений с завершением локдауна

23 января 2021, 16:31 5
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Украина выходит из усиленного карантина 25 января
Украина выходит из усиленного карантина 25 января
Фото из открытых источников
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Премьер-министр напомнил, что страна возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом Денис Шмыгаль написал своем Facebook, передает RegioNews.

Глава правительства подвел итоги локдауна и опубликовал инфографику с перечнем запретов, которые будут действовать с 25 января.

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилась до менее чем 30%. При этом Правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти нужды для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн, - подытожил премьер.

В то же время он добавил, что выход из усиленного карантина не значит, что вирус исчез. Поэтому призвал и в дальнейшем тщательно придерживаться правил, носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться средствами дезинфекции.

Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року....

Posted by Денис Шмигаль on Saturday, January 23, 2021

Напомним, 8 января в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

Как сообщалось, у Зеленского выразили убеждение, что локдаун не обвалит курс гривны. Там считают, что многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Тем временем власть отчиталась, сколько заведений было закрыто из-за локдауна в Украине. Из-за нарушения правил карантина были закрыты сотни ресторанов, ТРЦ и ночных клубов.

Почти 60% предпринимателей не видят смысла в январском локдауне.

Вчера в Кабмине оценили эффективность локдауна: вышли на плато. Полную оценку эффективности карантинных мероприятий дадут на следующей неделе.

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