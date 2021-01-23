Шмыгаль напомнил об изменениях карантинных ограничений с завершением локдауна
Премьер-министр напомнил, что страна возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.
Об этом Денис Шмыгаль написал своем Facebook, передает RegioNews.
Глава правительства подвел итоги локдауна и опубликовал инфографику с перечнем запретов, которые будут действовать с 25 января.
Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилась до менее чем 30%. При этом Правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти нужды для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн, - подытожил премьер.
В то же время он добавил, что выход из усиленного карантина не значит, что вирус исчез. Поэтому призвал и в дальнейшем тщательно придерживаться правил, носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться средствами дезинфекции.
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року....Posted by Денис Шмигаль on Saturday, January 23, 2021
Напомним, 8 января в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.