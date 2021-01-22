Степанов сказав, коли пандемія коронавірусу піде на спад
Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року
Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року
До кінця 2021 року пандемія COVID-19 в Україні може значно послабшати.
Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі на одному з телеканалів, передає RegioNews з посиланням на segodnya.ua.
"Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, в тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що в цьому році ми вже побачимо серйозні послаблення. У мене є велике бажання. Щоб у літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все інше повернулося до нормального життя", – зазначив Степанов.
Крім того, Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у випадку, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.
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