Степанов сказав, коли пандемія коронавірусу піде на спад

Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року

Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року

Фото: МОЗ

Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі на одному з телеканалів, передає RegioNews з посиланням на segodnya.ua.

"Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, в тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що в цьому році ми вже побачимо серйозні послаблення. У мене є велике бажання. Щоб у літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все інше повернулося до нормального життя", – зазначив Степанов.

Крім того, Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у випадку, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Раніше у МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація.