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22 січня 2021, 12:30 18

Степанов сказав, коли пандемія коронавірусу піде на спад

22 січня 2021, 12:30 18
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Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року
Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року
Фото: МОЗ
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До кінця 2021 року пандемія COVID-19 в Україні може значно послабшати.

Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі на одному з телеканалів, передає RegioNews з посиланням на segodnya.ua.

"Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, в тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що в цьому році ми вже побачимо серйозні послаблення. У мене є велике бажання. Щоб у літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все інше повернулося до нормального життя", – зазначив Степанов.

Крім того, Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у випадку, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Раніше у МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація.

коронавірус Україна карантин міністр МОЗ
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