Локдаун в Україні: влада відзвітувала, скільки закладів було закрито

Через порушення правил карантину було закрито сотні ресторанів, ТРЦ і нічних клубів

Через порушення правил карантину було закрито сотні ресторанів, ТРЦ і нічних клубів

Фото: із відкритих джерел

З 8 січня, коли в Україні було запроваджено жорсткий карантин, закрили сотні ресторанів, торговельно-розважальних центрів і нічних клубів, які порушили заборону на прийом відвідувачів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради Володимира Зеленського з членами Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

Так, через порушення карантинних правил з часу запровадження жорсткого карантину в Україні закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, більше 60 торгово-розважальних центрів і 40 клубів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна за індексом жорсткості карантину серед 18 європейських країн займає 16 місце. Він зазначив, що у нас один з найнижчих показників жорсткості карантину в Європі.ф

Нагадаємо, Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня, при цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.