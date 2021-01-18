Локдаун в Україні: влада відзвітувала, скільки закладів було закрито
З 8 січня, коли в Україні було запроваджено жорсткий карантин, закрили сотні ресторанів, торговельно-розважальних центрів і нічних клубів, які порушили заборону на прийом відвідувачів.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради Володимира Зеленського з членами Кабінету Міністрів, передає RegioNews.
Так, через порушення карантинних правил з часу запровадження жорсткого карантину в Україні закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, більше 60 торгово-розважальних центрів і 40 клубів.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна за індексом жорсткості карантину серед 18 європейських країн займає 16 місце. Він зазначив, що у нас один з найнижчих показників жорсткості карантину в Європі.ф
Нагадаємо, Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня, при цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.