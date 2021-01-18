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18 січня 2021, 15:11 6

Локдаун в Україні: влада відзвітувала, скільки закладів було закрито

18 січня 2021, 15:11 6
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Через порушення правил карантину було закрито сотні ресторанів, ТРЦ і нічних клубів
Через порушення правил карантину було закрито сотні ресторанів, ТРЦ і нічних клубів
Фото: із відкритих джерел
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З 8 січня, коли в Україні було запроваджено жорсткий карантин, закрили сотні ресторанів, торговельно-розважальних центрів і нічних клубів, які порушили заборону на прийом відвідувачів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради Володимира Зеленського з членами Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

Так, через порушення карантинних правил з часу запровадження жорсткого карантину в Україні закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, більше 60 торгово-розважальних центрів і 40 клубів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна за індексом жорсткості карантину серед 18 європейських країн займає 16 місце. Він зазначив, що у нас один з найнижчих показників жорсткості карантину в Європі.ф

Нагадаємо, Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня, при цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.

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