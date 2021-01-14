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14 січня 2021, 18:13 10

У Зеленського переконані, що локдаун не обвалить курс гривні

14 січня 2021, 18:13 10
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Там вважають, що багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну
Там вважають, що багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну
Фото з відкритих джерел
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Посилення карантинних заходів, запроваджене в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара.

Про це заявив радник Президента з питань економіки Олег Устенко, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

За його словами, багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

"Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", – зазначив Устенко.

Він нагадав, що, за прогнозами Мінекономіки, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол., а експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.

Радник Президента розповів, що на курс валюти в Україні впливає низка чинників. По-перше, за його словами, це стан зовнішніх ринків, який зараз "активно поліпшується", зокрема зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція.

На думку Устенка, це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютного виторгу, а додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.

По-друге, він зауважив, що приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу.

"Це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років", – сказав Устенко.

Крім того, радник Президента нагадав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн, частина з яких була номінована у валюті. Він пояснив, що це вказує на те, що частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню.

У цьому зв'язку Устенко підсумував, що створюються підстави для зміцнення національної валюти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня.

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