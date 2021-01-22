Поліція склала 78 тисяч протоколів за порушення маскового режиму
Правоохоронці продовжують контролювати дотримання карантинних заходів
Правоохоронці продовжують контролювати дотримання карантинних заходів
Працівники Нацполіції склали вже більше 78 тисяч адміністративних протоколів за недотримання громадянами маскового режиму.
Про це розповів глава Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю виданню "Українські Новини", передає RegioNews.
Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають в транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс ", - розповів Клименко.
Він також повідомив, що на COVID-19 в Нацполіціі вже перехворіли більше 15 тисяч чоловік, 21 працівник помер.
Нагадаємо, раніше у Міносвіти пояснили, як працюватимуть виші, школи й дитсадки після локдауну.
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