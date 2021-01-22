Поліція склала 78 тисяч протоколів за порушення маскового режиму

Правоохоронці продовжують контролювати дотримання карантинних заходів

Правоохоронці продовжують контролювати дотримання карантинних заходів

Фото: Нацполіція

Працівники Нацполіції склали вже більше 78 тисяч адміністративних протоколів за недотримання громадянами маскового режиму.

Про це розповів глава Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю виданню "Українські Новини", передає RegioNews.

Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають в транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс ", - розповів Клименко.

Він також повідомив, що на COVID-19 в Нацполіціі вже перехворіли більше 15 тисяч чоловік, 21 працівник помер.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти пояснили, як працюватимуть виші, школи й дитсадки після локдауну.