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22 січня 2021, 16:27 2

Поліція склала 78 тисяч протоколів за порушення маскового режиму

22 січня 2021, 16:27 2
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Правоохоронці продовжують контролювати дотримання карантинних заходів
Фото: Нацполіція
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Працівники Нацполіції склали вже більше 78 тисяч адміністративних протоколів за недотримання громадянами маскового режиму.

Про це розповів глава Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю виданню "Українські Новини", передає RegioNews.

Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають в транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс ", - розповів Клименко.

Він також повідомив, що на COVID-19 в Нацполіціі вже перехворіли більше 15 тисяч чоловік, 21 працівник помер.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти пояснили, як працюватимуть виші, школи й дитсадки після локдауну.

коронавірус карантин штраф маски Ігор Клименко Нацполіція
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