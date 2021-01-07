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07 січня 2021, 19:00 3

Опівночі в Україні розпочнеться двотижневий локдаун

07 січня 2021, 19:00 3
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Локдаун триватиме до 24 січня
Локдаун триватиме до 24 січня
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Опівночі 8 січня наберуть чинності обмеження всеукраїнського локдауну, який триватиме до 24 січня включно.

Про це нагадали в МОЗ України, пише RegioNews.

В цей період в країні буде заборонено:

  • відвідування освітніх установ, крім дитячих садків;
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставлення і роботи на винос);
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів;
  • робота ТРЦ (крім роботи в них суб'єктів визначених як "дозволені");
  • приймання відвідувачів культурними установами та проведення масових культурних заходів;
  • робота господарських суб'єктів у сфері торговельного та побутового обслуговування населення (крім тих, що визначені як "дозволені");
  • робота непродовольчих ринків (робота продовольчих ринків буде дозволено з обмеженнями);
  • робота різдвяних ярмарків.

Водночас під час дії жорстких карантинних обмежень в Україні дозволяється:

  • робота громадського транспорту, міжміське і міжнародне авто-, авіа - і залізничне сполучення;
  • торгівля продовольчими товарами;
  • торгівля лікарськими препаратами, виробами медичного призначення та ветпрепаратами;
  • торгівля засобами гігієни, зв'язку, товарами побутової хімії, пресою та кормом для тварин;
  • технічне обслуговування та ремонт авто;
  • робота АЗС (без зони живлення);
  • робота фінансових установ (банків);
  • робота поштових операторів;
  • робота готелів (зони громадського харчування будуть працювати в них з 06:00 до 11:00);
  • спортивні заходи професійних клубів без глядачів.

Нагадаємо, після свят в Україні почнуть діяти посилені обмеження. Посилений карантин буде діяти з 8 січня до опівночі 25 січня.

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