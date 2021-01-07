Опівночі в Україні розпочнеться двотижневий локдаун
Локдаун триватиме до 24 січня
Локдаун триватиме до 24 січня
Опівночі 8 січня наберуть чинності обмеження всеукраїнського локдауну, який триватиме до 24 січня включно.
Про це нагадали в МОЗ України, пише RegioNews.
В цей період в країні буде заборонено:
- відвідування освітніх установ, крім дитячих садків;
- робота кафе, барів, ресторанів (крім доставлення і роботи на винос);
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів;
- робота ТРЦ (крім роботи в них суб'єктів визначених як "дозволені");
- приймання відвідувачів культурними установами та проведення масових культурних заходів;
- робота господарських суб'єктів у сфері торговельного та побутового обслуговування населення (крім тих, що визначені як "дозволені");
- робота непродовольчих ринків (робота продовольчих ринків буде дозволено з обмеженнями);
- робота різдвяних ярмарків.
Водночас під час дії жорстких карантинних обмежень в Україні дозволяється:
- робота громадського транспорту, міжміське і міжнародне авто-, авіа - і залізничне сполучення;
- торгівля продовольчими товарами;
- торгівля лікарськими препаратами, виробами медичного призначення та ветпрепаратами;
- торгівля засобами гігієни, зв'язку, товарами побутової хімії, пресою та кормом для тварин;
- технічне обслуговування та ремонт авто;
- робота АЗС (без зони живлення);
- робота фінансових установ (банків);
- робота поштових операторів;
- робота готелів (зони громадського харчування будуть працювати в них з 06:00 до 11:00);
- спортивні заходи професійних клубів без глядачів.
Нагадаємо, після свят в Україні почнуть діяти посилені обмеження. Посилений карантин буде діяти з 8 січня до опівночі 25 січня.
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