Опівночі в Україні розпочнеться двотижневий локдаун

Локдаун триватиме до 24 січня

Локдаун триватиме до 24 січня

Опівночі 8 січня наберуть чинності обмеження всеукраїнського локдауну, який триватиме до 24 січня включно.

Про це нагадали в МОЗ України, пише RegioNews.

В цей період в країні буде заборонено:

відвідування освітніх установ, крім дитячих садків;

робота кафе, барів, ресторанів (крім доставлення і роботи на винос);

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів;

робота ТРЦ (крім роботи в них суб'єктів визначених як "дозволені");

приймання відвідувачів культурними установами та проведення масових культурних заходів;

робота господарських суб'єктів у сфері торговельного та побутового обслуговування населення (крім тих, що визначені як "дозволені");

робота непродовольчих ринків (робота продовольчих ринків буде дозволено з обмеженнями);

робота різдвяних ярмарків.

Водночас під час дії жорстких карантинних обмежень в Україні дозволяється:

робота громадського транспорту, міжміське і міжнародне авто-, авіа - і залізничне сполучення;

торгівля продовольчими товарами;

торгівля лікарськими препаратами, виробами медичного призначення та ветпрепаратами;

торгівля засобами гігієни, зв'язку, товарами побутової хімії, пресою та кормом для тварин;

технічне обслуговування та ремонт авто;

робота АЗС (без зони живлення);

робота фінансових установ (банків);

робота поштових операторів;

робота готелів (зони громадського харчування будуть працювати в них з 06:00 до 11:00);

спортивні заходи професійних клубів без глядачів.

Нагадаємо, після свят в Україні почнуть діяти посилені обмеження. Посилений карантин буде діяти з 8 січня до опівночі 25 січня.

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