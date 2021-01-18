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18 січня 2021, 21:41 27

60% підприємців не бачать сенсу у січневому локдауні – опитування

18 січня 2021, 21:41 27
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Закриватимуть бізнес 9% опитаних, 22% відправляють своїх працівників у неоплачувану відпустку
Закриватимуть бізнес 9% опитаних, 22% відправляють своїх працівників у неоплачувану відпустку
Фото з відкритих джерел
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62% опитаних малих підприємців заявили, що у запровадженні нової хвилі жорстких обмежень немає сенсу, ще 24% вважають заходи занадто жорсткими.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на опубліковані "Економічною правдою" результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Лише 14% опитаних вважають січневі обмеження адекватними ситуації чи м'якими.

Через впровадження нового локдауну 22% підприємців шукають нові можливості для розвитку свого бізнесу, ще 22% змушені відправляти своїх працівників у неоплачувану відпустку, 13% - скорочують заробітну плату, 10% - частково скорочують штат, 9% - закриватимуть бізнес. Тільки 9% повідомили, що не відчувають впливу локдауну на свою роботу, а 15% підприємців змогли перевести бізнес в онлайн, - йдеться у повідомленні.

Водночас лише 36% опитаних малих підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою (державна фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень).

Опитування проводилось з 11 до 18 січня 2021 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 105 підприємців – представників малого бізнесу.

Як повідомлялося, 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

Згодом у МОЗ розповіли, чому карантин закінчується 24 січня: локдаун збігається з інкубаційним періодом вірусу в тих, хто заразився у новорічні свята.

Ще пізніше у МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати певними товарами.

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