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11 січня 2021, 17:00 212

Голова Чернівецької облради заявляє, що в "тарифному питанні" буде "на стороні простих буковинців"

11 січня 2021, 17:00 212
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Облрада ініціює зустрічі з головами громад і звертатиметься до відповідних державних органів
Фото з відкритих джерел
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Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко вважає "вимушеними кроками людей", які вдалися до акцій протесту, вимагаючи скасувати нові тарифи на постачання та споживання газу.

Про це Олексій Бойко заявив в коментарі БукІнфо, передає RegioNews.

Голова Чернівецької облради відреагував на "тарифні протести", які відбуваються в різних населених пунктах області.

Щодо протестних акцій, то звичайно розумію, що це вимушені кроки людей. Ми вже у цьому процесі. Зініціювали зустріч з головами громад, напрацьовуємо певні механізми і звернення у відповідні державні органи. Звичайно ті, які у нашій компетенції. Але точно скажу, що пасивну позицію не будемо займати і будемо на стороні простих буковинців, - сказав Олексій Бойко.

Олексій Бойко обраний головою Чернівецької облради від "Аграрної партії", за нього проголосували 35 депутатів.

Як повідомлялося сьогодні, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

Також жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

Нагадаємо, на Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи, а на Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворився величезний затор.

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