Голова Чернівецької облради заявляє, що в "тарифному питанні" буде "на стороні простих буковинців"

Облрада ініціює зустрічі з головами громад і звертатиметься до відповідних державних органів

Облрада ініціює зустрічі з головами громад і звертатиметься до відповідних державних органів

Фото з відкритих джерел

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко вважає "вимушеними кроками людей", які вдалися до акцій протесту, вимагаючи скасувати нові тарифи на постачання та споживання газу.

Про це Олексій Бойко заявив в коментарі БукІнфо, передає RegioNews.

Голова Чернівецької облради відреагував на "тарифні протести", які відбуваються в різних населених пунктах області.

Щодо протестних акцій, то звичайно розумію, що це вимушені кроки людей. Ми вже у цьому процесі. Зініціювали зустріч з головами громад, напрацьовуємо певні механізми і звернення у відповідні державні органи. Звичайно ті, які у нашій компетенції. Але точно скажу, що пасивну позицію не будемо займати і будемо на стороні простих буковинців, - сказав Олексій Бойко.

Олексій Бойко обраний головою Чернівецької облради від "Аграрної партії", за нього проголосували 35 депутатів.

Як повідомлялося сьогодні, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

Також жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

Нагадаємо, на Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи, а на Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворився величезний затор.