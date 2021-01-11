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11 января 2021, 17:00 241

Глава Черновицкого облсовета заявляет, что в "тарифном вопросе" будет "на стороне простых буковинцев"

11 января 2021, 17:00 241
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Фото из открытых источников
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Глава Черновицкого областного совета Алексей Бойко считает "вынужденными шагами людей", которые прибегли к акциям протеста, требуя отменить новые тарифы на поставку и потребление газа.

Об этом Алексей Бойко заявил в комментарии Букинфо, передает RegioNews.

Глава Черновицкого облсовета отреагировал на "тарифные протесты", которые происходят в разных населенных пунктах области.

Относительно протестных акций, то конечно понимаю, что это вынужденные шаги людей. Мы уже в этом процессе. Инициировали встречу с председателями общин, нарабатываем определенные механизмы и обращения в соответствующие государственные органы. Конечно те, которые в нашей компетенции. Но точно скажу, что пассивную позицию не будем занимать и будем на стороне простых буковинцев, - сказал Алексей Бойко.

Алексей Бойко избран главой Черновицького облсовета от "Аграрной партии", за него проголосовали 35 депутатов.

Как сообщалось сегодня, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

Также жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

Напомним, на Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, а на Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовался огромный затор.

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