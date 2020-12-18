Головою Чернівецької облради став представник Аграрної партії

За кандидатуру Олексія Бойка проголосували 35 депутатів

За кандидатуру Олексія Бойка проголосували 35 депутатів

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

За кандидатуру переможця віддали свої голоси 35 депутатів. За його опонента, представника партії "Слуга народу", Володимира Жаровського проголосували 27 народних обранців. Один бюлетень визнали недійсним.

Перше засідання Чернівецької облради відбулося вчора, але до голосування депутати не встигли приступити – надійшло повідомлення про замінування приміщення облради.

Обрання голови відбулося шляхом таємного голосування. Щоправда, дехто з депутатів порушив таємницю голосування і заходив до приміщення для голосування з уже заповненими бюлетенями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Чернівцях після Ратуші "замінували" й будівлю облради - саме під час першої сесії.