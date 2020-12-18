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18 грудня 2020, 14:34 73

Головою Чернівецької облради став представник Аграрної партії

18 грудня 2020, 14:34 73
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За кандидатуру Олексія Бойка проголосували 35 депутатів
За кандидатуру Олексія Бойка проголосували 35 депутатів
Фото з відкритих джерел
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Новим головою Чернівецької обласної ради більшість депутатів обрали представника «Аграрної партії України», заступника голови Чернівецької ОДА Олексія Бойка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

За кандидатуру переможця віддали свої голоси 35 депутатів. За його опонента, представника партії "Слуга народу", Володимира Жаровського проголосували 27 народних обранців. Один бюлетень визнали недійсним.

Перше засідання Чернівецької облради відбулося вчора, але до голосування депутати не встигли приступити – надійшло повідомлення про замінування приміщення облради.

Обрання голови відбулося шляхом таємного голосування. Щоправда, дехто з депутатів порушив таємницю голосування і заходив до приміщення для голосування з уже заповненими бюлетенями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Чернівцях після Ратуші "замінували" й будівлю облради - саме під час першої сесії.

Чернівецька облрада аграрії голова сесія вибори
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