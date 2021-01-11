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11 січня 2021, 15:58 55

Зеленський наказав уряду терміново розібратися з цінами на газ: Вітренко вже анонсував план зниження тарифів

11 січня 2021, 15:58 55
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У Кабміні на нараді з главою держави заявили, що готують системні рішення щодо вибудовування балансу на ринку енергії
У Кабміні на нараді з главою держави заявили, що готують системні рішення щодо вибудовування балансу на ринку енергії
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету міністрів щодо підвищення тарифів на газ для населення. Глава держави доручив уряду терміново розв'язати це проблемне питання.

Про це повідомляє RegioNews з посланням на пресслужбу Офісу президента.

Участь в нараді брали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, а також представники ОП.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - наголосив президент.

У Кабміні на нараді з главою держави заявили, що готують системні рішення щодо вибудовування балансу на ринку енергії. Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - додали в пресслужбі ОП.

Нагадаємо, 10 січня на Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ. Також у Миколаєві люди перекрили міст через підвищення тарифів.

Водночас голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів.

газ Україна Офіс президента тарифи ціна
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