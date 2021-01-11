До акцій протесту через підвищення тарифів на газ приєдналися Одеса й Ізмаїл

Порушень громадського порядку не було зафіксовано

Порушень громадського порядку не було зафіксовано

В Одесі та Ізмаїлі, як і в інших містах України, пройшли акції протесту проти підвищення цін на газ. Активісти обмежували рух транспорту і пройшли мирно, без затримань.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

І в Одесі, і в Ізмаїлі активісти протестували проти підвищення тарифів на газопостачання в понеділок, 11 січня.

За даними правоохоронців, близько 12:52 (за київським часом) на Думській площі, біля Одеської міської ради, відбувся збір місцевих жителів. Там зібралися близько 30 осіб. О 14:00 активісти розійшлися, порушень громадського порядку правоохоронці не зафіксували.

В Ізмаїлі мітингувальники зібралися біля міської адміністрації. Всього в акції взяли участь близько 100 осіб. Вони виходили на пішохідний перехід і частково обмежували рух транспорту. Порушень громадського порядку не було зафіксовано.

Нагадаємо, 11 січня на Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворилася величезна пробка.