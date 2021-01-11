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11 січня 2021, 15:35 388

На Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворився величезний затор

11 січня 2021, 15:35 388
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На місці події утворився кілометровий затор із автомобілів
На місці події утворився кілометровий затор із автомобілів
Фото: Суспільне
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У Закарпатській області біля міста Хуст місцеві мешканці вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів та перекрили трасу Н-09 Мукачево-Рогатин.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Люди безперервно переходять дорогу, перекриваючи рух транспорту. Утворились великі затори, на місці події чергують екіпажі поліції, які слідкують за дотриманням громадського порядку.

На Закарпатті люди перекрили трасу через підвищення тарифів

Також у соцмережах з’явилося відео з дрону, на якому видно затор на в'їзді до Хуста, що розтягнувся на декілька кілометрів.

Наразі заїхати у Хуст неможливо. На відео видно, що траса заповнена автомобілями, які змушені стояти через акцію протесту.

Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

Жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

На Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи.

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