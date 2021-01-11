На Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворився величезний затор
На місці події утворився кілометровий затор із автомобілів
На місці події утворився кілометровий затор із автомобілів
У Закарпатській області біля міста Хуст місцеві мешканці вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів та перекрили трасу Н-09 Мукачево-Рогатин.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Люди безперервно переходять дорогу, перекриваючи рух транспорту. Утворились великі затори, на місці події чергують екіпажі поліції, які слідкують за дотриманням громадського порядку.
Також у соцмережах з’явилося відео з дрону, на якому видно затор на в'їзді до Хуста, що розтягнувся на декілька кілометрів.
Наразі заїхати у Хуст неможливо. На відео видно, що траса заповнена автомобілями, які змушені стояти через акцію протесту.
Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.
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