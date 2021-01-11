На Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворився величезний затор

На місці події утворився кілометровий затор із автомобілів

На місці події утворився кілометровий затор із автомобілів

Фото: Суспільне

У Закарпатській області біля міста Хуст місцеві мешканці вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів та перекрили трасу Н-09 Мукачево-Рогатин.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Люди безперервно переходять дорогу, перекриваючи рух транспорту. Утворились великі затори, на місці події чергують екіпажі поліції, які слідкують за дотриманням громадського порядку.

Також у соцмережах з’явилося відео з дрону, на якому видно затор на в'їзді до Хуста, що розтягнувся на декілька кілометрів.

Наразі заїхати у Хуст неможливо. На відео видно, що траса заповнена автомобілями, які змушені стояти через акцію протесту.

Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.