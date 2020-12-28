У бюджеті-2021 на освіту передбачено 1 млрд грн

Йдеться про "формування місць дистанційного навчання для кожної української школи"

Йдеться про "формування місць дистанційного навчання для кожної української школи"

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У бюджеті на освіту на 2021 рік передбачений 1 млрд грн на формування місць дистанційного навчання для кожної української школи.

Про це в інтерв’ю "UA:Українське радіо" сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає RegioNews.

Міністр зазначив, що на початку карантину були лише телеуроки та лише статика, а сьогодні разом з швейцарськими партнерами створена платформа.

У бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд на формування місць дистанційного навчання для кожної української школи. Окрім того, було прийнято постанову про забезпечення певними гаджетами для освітнього процесу. Це стосувалось насамперед дітей з особливими освітніми проблемами, коли таким дітям може навіть передаватися гаджет для використання в освітньому процесі, - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що вже затверджений проєкт "Нова українська школа” і стандарт середньої школи на 5-9 клас, а зараз працюють над тим, щоб затвердити типові робочі програми щодо розподілу годин між окремими предметами.

На сьогодні завантажено 800 уроків з 5 до 9 класу, які верифіковані і дозволяють не тільки переглядати, а створювати кабінет вчителя і кабінет учня, тестувати учня по залишках знань, які мають місце після опанування того чи іншого уроку чи освітньої програми, сформулювати додаткові освітні траєкторії. Найголовніше полягає у тому, що Україна неоднорідна. Є сільські території, де реально не вистачає викладачів. Є вчителі, які викладають декілька предметів і не завжди вони є профільними фахівцями з того чи іншого предмету. Оці 800 еталонних уроків можуть бути покладені будь-яким вчителем в основу формування своєї стратегії викладання предмету і дотягування змісту цього предмету до еталонного у будь-якому куточку нашої держави і за її межами, - додав міністр.

За його словами, це спростить життя вчителям і є додатковими освітніми можливостями для поглиблення знань. Окрім того, у МОН запропонували ввести електронні щоденники і журнали.

У нас у пріоритеті стоїть старша профільна школа, фінансування проєкту "Нова українська школа", який на 2021 рік збільшено на 40%. До того ж, є субвенція "Спроможна школа для кращих результатів". У минулому році було 500 мільйонів, а на 2021 рік буде мільярд, - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти, а вже 18 грудня у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра і 19-го в Раду внесли проєкт постанови про звільнення Шкарлета з посади міністра освіти. А 21 грудня під Офісом Зеленського мітингували за відставку Шкарлета.