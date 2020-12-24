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24 грудня 2020, 17:17 4

Приватизація спиртзаводів поповнила бюджет на понад мільярд гривень

24 грудня 2020, 17:17 4
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На думку голови ФДМУ, спиртовий ринок відкривається новим інвестиціям
Фото з відкритих джерел
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В Україні за результатами двох місяців приватизації об'єктів спиртової галузі до державного бюджету надійде більше мільярда гривень.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За підсумками двох місяців з початку спиртової приватизації до державного бюджету надійде понад мільярд гривень. І суттєва сума - не єдина чудова новина. Донедавна закритий та монополізований спиртовий ринок України позбувається цього сумного статусу та відкривається новим інвестиціям, управлінським підходам, стандартам якості, - зазначив він.

Сенниченко також пообіцяв, що все продовжуватиметься і "перший мільярд від спиртової приватизації – далеко не останній".

Підготовку до приватизації спиртової галузі України ДП "Укрспирт" спільно із Фондом держмайна розпочали у серпні 2020 року. Починаючи з 15 жовтня, вже приватизовано 16 підприємств Укрспирту. Загалом від приватизації 41 об'єкта галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що "Укрспирт" планують продати за 2,5 мільярда гривень, і вчора приватизували вже шістнадцятий завод "Укрспирту" - за 82 мільйони.

приватизація Фонд держмайна бюджет Укрспирт Дмитро Сенниченко
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