Приватизація спиртзаводів поповнила бюджет на понад мільярд гривень

На думку голови ФДМУ, спиртовий ринок відкривається новим інвестиціям

На думку голови ФДМУ, спиртовий ринок відкривається новим інвестиціям

Фото з відкритих джерел

В Україні за результатами двох місяців приватизації об'єктів спиртової галузі до державного бюджету надійде більше мільярда гривень.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За підсумками двох місяців з початку спиртової приватизації до державного бюджету надійде понад мільярд гривень. І суттєва сума - не єдина чудова новина. Донедавна закритий та монополізований спиртовий ринок України позбувається цього сумного статусу та відкривається новим інвестиціям, управлінським підходам, стандартам якості, - зазначив він.

Сенниченко також пообіцяв, що все продовжуватиметься і "перший мільярд від спиртової приватизації – далеко не останній".

Підготовку до приватизації спиртової галузі України ДП "Укрспирт" спільно із Фондом держмайна розпочали у серпні 2020 року. Починаючи з 15 жовтня, вже приватизовано 16 підприємств Укрспирту. Загалом від приватизації 41 об'єкта галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що "Укрспирт" планують продати за 2,5 мільярда гривень, і вчора приватизували вже шістнадцятий завод "Укрспирту" - за 82 мільйони.