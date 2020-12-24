Разумков прогнозує перегляд держбюджету-2021
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що уряд і парламент будуть переглядати закон про Державний бюджет на 2021-й рік.
Про це спікер сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада", пише RegioNews.
"Якщо ми говоримо про перегляд бюджету, я думаю, що це також можливо, і колеги будуть ініціювати, я сподіваюся, і Кабінет міністрів буде це робити. Багато що залежить саме від їх роботи і наповнення бюджету", - зазначив Разумков.
Голова ВР зауважив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення: медицину, освіту, а також для підтримки літнього покоління.
"Тому, я впевнений, що так чи інакше будуть переглядати бюджет. Сподіваюся, що ми зможемо його зробити краще", - додав Разумков.
Спікер також виділив ключові галузі, які потребують першочергової підтримки держави - оборона та безпека, медицина та освіта.