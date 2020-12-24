Разумков прогнозує перегляд держбюджету-2021

Голова ВР зауважив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення

Голова ВР зауважив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення

Фото: УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що уряд і парламент будуть переглядати закон про Державний бюджет на 2021-й рік.

Про це спікер сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада", пише RegioNews.

"Якщо ми говоримо про перегляд бюджету, я думаю, що це також можливо, і колеги будуть ініціювати, я сподіваюся, і Кабінет міністрів буде це робити. Багато що залежить саме від їх роботи і наповнення бюджету", - зазначив Разумков.

Голова ВР зауважив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення: медицину, освіту, а також для підтримки літнього покоління.

"Тому, я впевнений, що так чи інакше будуть переглядати бюджет. Сподіваюся, що ми зможемо його зробити краще", - додав Разумков.

Спікер також виділив ключові галузі, які потребують першочергової підтримки держави - оборона та безпека, медицина та освіта.

Нагадаємо, що 15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. Голосування відбулося на два тижні пізніше визначених Бюджетним кодексом термінів.