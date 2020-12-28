В бюджете-2021 на образование предусмотрено 1 млрд грн

Речь идет о "формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы"

Речь идет о "формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы"

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В бюджете на образование на 2021 год предусмотрен 1 млрд грн на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы.

Об этом в интервью "UA:Украинское радио" сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews.

Министр отметил, что в начале карантина были только телеуроки и только статика, а сегодня вместе со швейцарскими партнерами создана платформа.

В бюджете на следующий год предусмотрено 1 млрд на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы. Кроме того, было принято постановление об обеспечении определенными гаджетами для образовательного процесса. Это касалось прежде всего детей с особыми образовательными проблемами, когда таким детям может даже передаваться гаджет для использования в образовательном процессе, - сказал Шкарлет.

Он отметил, что уже утвержден проект "Новая украинская школа” и стандарт средней школы на 5-9 класс, а сейчас работают над тем, чтобы утвердить типовые рабочие программы по распределению часов между отдельными предметами.

На сегодня загружено 800 уроков с 5 до 9 класса, которые верифицированы и позволяют не только просматривать, а создавать кабинет учителя и кабинет ученика, тестировать ученика по остаткам знаний, которые имеют место после освоения того или иного урока или образовательной программы, сформулировать дополнительные образовательные траектории. Самое главное заключается в том, что Украина неоднородна. Есть сельские территории, где реально не хватает преподавателей. Есть учителя, которые преподают несколько предметов и не всегда они являются профильными специалистами по тому или иному предмету. Эти 800 эталонных уроков могут быть уложены любым учителем в основу формирования своей стратегии преподавания предмета и дотягивание содержания этого предмета до эталонного в любом уголке нашей страны и за ее пределами, - добавил министр.

По его словам, это упростит жизнь учителям и является дополнительными образовательными возможностями для углубления знаний. Кроме того, в МОН предложили ввести электронные дневники и журналы.

У нас в приоритете стоит старшая профильная школа, финансирование проекта "Новая украинская школа", который на 2021 год увеличен на 40%. К тому же, есть субвенция "Способная школа для лучших результатов". В прошлом году было 500 миллионов, а на 2021 год будет миллиард, - пояснил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования, а уже 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за освобождение Шкарлета с должности министра и 19-го в Раду внесли проект постановления об увольнении Шкарлета с должности министра образования. А 21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.