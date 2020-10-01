Кабмін розпорядився підрахувати збитки від пожеж в Луганській області

Розрахунки по ліквідації наслідків має підготувати Луганська ОДА

Розрахунки по ліквідації наслідків має підготувати Луганська ОДА

Фото: ДСНС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула ситуацію з пожежами у Луганській області і надала ряд доручень обласній державній адміністрації.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Луганській облдержадміністрації доручено підготувати обґрунтування та розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Після цього Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом та ДСНС на основі цих даних мають подати у Кабмін проект розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету для ліквідації наслідків пожеж.

Також буде надано матеріальну допомогу родичам загиблих та постраждалому населенню.

Зокрема, Луганській ОДА доручено:

забезпечити цілодобову роботу штабу та координацію заходів з ліквідації наслідків НС;

у разі потреби забезпечити виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на допомогу родичам загиблих та постраждалому населенню для компенсації за втрачене житло та майно;

організувати заходи щодо забезпечення постраждалих, у разі необхідності, тимчасовим житлом, продуктами, медичними засобами та речами першої необхідності і засобами гігієни.

Крім того, обладміністрація має у найкоротший строк обстежити будівлі, пошкоджені вогнем, та оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків.

Також ОДА має відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

Відомо, що станом на вечір 1 довтня у Луганській області рятувальники гасять понад 30 пожеж. Також повідомлялось, що уряд сьогодні збереться на засідання через пожежі на Луганщині.