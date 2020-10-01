18:36  01 жовтня
"Червоні" Канів і Тернопіль: в Україні оновили карантинне зонування
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
17:40  01 жовтня
Стало відомо, скільки бюджетних коштів витратили на боротьбу з COVID-19
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 21:44 1

Кабмін розпорядився підрахувати збитки від пожеж в Луганській області

01 жовтня 2020, 21:44 1
Читайте также на русском языке
Розрахунки по ліквідації наслідків має підготувати Луганська ОДА 
Розрахунки по ліквідації наслідків має підготувати Луганська ОДА 
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула ситуацію з пожежами у Луганській області і надала ряд доручень обласній державній адміністрації.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Луганській облдержадміністрації доручено підготувати обґрунтування та розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Після цього Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом та ДСНС на основі цих даних мають подати у Кабмін проект розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету для ліквідації наслідків пожеж.

Також буде надано матеріальну допомогу родичам загиблих та постраждалому населенню.

Зокрема, Луганській ОДА доручено:

  • забезпечити цілодобову роботу штабу та координацію заходів з ліквідації наслідків НС;
  • у разі потреби забезпечити виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на допомогу родичам загиблих та постраждалому населенню для компенсації за втрачене житло та майно;
  • організувати заходи щодо забезпечення постраждалих, у разі необхідності, тимчасовим житлом, продуктами, медичними засобами та речами першої необхідності і засобами гігієни.

Крім того, обладміністрація має у найкоротший строк обстежити будівлі, пошкоджені вогнем, та оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків.

Також ОДА має відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

Відомо, що станом на вечір 1 довтня у Луганській області рятувальники гасять понад 30 пожеж. Також повідомлялось, що уряд сьогодні збереться на засідання через пожежі на Луганщині.

Кабмін пожежа збитки ОДА Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до 11
01 жовтня 2020, 20:42
У Луганській області рятувальники досі гасять понад 30 пожеж
01 жовтня 2020, 19:50
Уряд сьогодні збереться на засідання через пожежі на Луганщині
01 жовтня 2020, 18:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »