Кабмин распорядился подсчитать убытки от пожаров в Луганской области
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела ситуацию с пожарами в Луганской области и предоставила ряд поручений областной государственной администрации.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Луганской облгосадминистрации поручено подготовить обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
После этого Минэкономики вместе с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ГСЧС на основе этих данных должны подать в Кабмин проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда бюджета для ликвидации последствий пожаров.
Также будет оказана материальная помощь родственникам погибших и пострадавшему населению.
В частности, Луганской ОГА поручено:
- обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мероприятий по ликвидации последствий ЧС;
- в случае необходимости обеспечить выделение средств из резервного фонда областного бюджета на помощь родственникам погибших и пострадавшему населению для компенсации за утраченное жилье и имущество;
- организовать мероприятия по обеспечению пострадавших, в случае необходимости, временным жильем, продуктами, медицинскими средствами и вещами первой необходимости и средствами гигиены.
Кроме того, обладминистрация в кратчайшие сроки должна обследовать здания, поврежденные огнем, и оформить необходимые документы для возмещения нанесенного ущерба.
Также ОГА должна отработать вопросы оказания помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.
Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.
Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.
На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.
Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.
Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.
Известно, что по состоянию на вечер 1 октября в Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров. Также сообщалось, что правительство сегодня соберется на заседание из-за пожаров на Луганщине.