Кабмин распорядился подсчитать убытки от пожаров в Луганской области

Расчеты по ликвидации последствий должна подготовить Луганская ОГА

Расчеты по ликвидации последствий должна подготовить Луганская ОГА

Фото: ГСЧС

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела ситуацию с пожарами в Луганской области и предоставила ряд поручений областной государственной администрации.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Луганской облгосадминистрации поручено подготовить обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

После этого Минэкономики вместе с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ГСЧС на основе этих данных должны подать в Кабмин проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда бюджета для ликвидации последствий пожаров.

Также будет оказана материальная помощь родственникам погибших и пострадавшему населению.

В частности, Луганской ОГА поручено:

обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мероприятий по ликвидации последствий ЧС;

в случае необходимости обеспечить выделение средств из резервного фонда областного бюджета на помощь родственникам погибших и пострадавшему населению для компенсации за утраченное жилье и имущество;

организовать мероприятия по обеспечению пострадавших, в случае необходимости, временным жильем, продуктами, медицинскими средствами и вещами первой необходимости и средствами гигиены.

Кроме того, обладминистрация в кратчайшие сроки должна обследовать здания, поврежденные огнем, и оформить необходимые документы для возмещения нанесенного ущерба.

Также ОГА должна отработать вопросы оказания помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

Известно, что по состоянию на вечер 1 октября в Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров. Также сообщалось, что правительство сегодня соберется на заседание из-за пожаров на Луганщине.