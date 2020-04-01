Медикам втричі збільшили оклад за боротьбу з COVID-19

Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів

Фото: facebook/moz.ukr

Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, міністр охорони здоров’я Максим Степанов визначив перелік посад медпрацівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата.

Серед них:

- екстрений медичний технік;

- лікар-пульмонолог;

- лікар-інфекціоніст;

- лікар-патологоанатом;

- лікар-епідеміолог;

- лікар-лаборант;

- лікар-анестезіолог;

- лікар-радіолог;

- лікар-бактеріолог;

- лікар-рентгенолог;

- лікар-вірусолог;

- лікар загальної практики - сімейний лікар;

- лікар-терапевт;

- лікар-педіатр;

- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

- сестра медична;

- молодша медична сестра (всіх найменувань);

- реєстратор медичний;

- сестра-господиня;

- водій.

"Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19", - уточнили в МОЗ.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.