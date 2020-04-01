Медикам втрое увеличили оклад за борьбу с COVID-19
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
Как отмечается, министр здравоохранения Максим Степанов определил перечень должностей медработников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата.
Среди них:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики - семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая медицинская сестра (всех наименований);
- медицинский регистратор;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - уточнили в Минздраве.
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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.
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