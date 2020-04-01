Медикам втрое увеличили оклад за борьбу с COVID-19

Уже за март медицинские работники Украины, которые заняты лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов

Фото: facebook/moz.ukr

Уже за март медицинские работники Украины, которые заняты лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов

.