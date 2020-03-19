МВС отримає 70 млн грн на засоби захисту від коронавірусу

Кабінет міністрів України виділить 70 млн грн Міністерству внутрішніх справ для забезпечення співробітників засобами індивідуального захисту при здійсненні протиепідемічних заходів

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Кабінет міністрів України виділить 70 млн грн Міністерству внутрішніх справ для забезпечення співробітників засобами індивідуального захисту при здійсненні протиепідемічних заходів

Відповідне рішення №318-р від 18 березня опубліковане на сайті Уряду, передає RegioNews.

Зазначається, що Державна служба з надзвичайних ситуацій отримає 33,2 млн грн, адміністрація Державної прикордонної служби - 9 млн, Нацполіція - 16 млн, Нацгвардія - 11 млн, і апарат МВС - 800 тис грн.

"Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться в рішенні Кабміну.

Також повідомляється, що МВС 30 липня має відзвітувати про використання виділених коштів.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

Після цього київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні. З 18 березня "УЗ" ввела обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.