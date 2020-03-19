Державна фіскальна служба отримала тимчасового очільника

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка

Відповідне розпорядження Кабміну №316-р від 18 березня розміщене на Урядовому порталі, передає RegioNews.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на першого заступника Голови Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - повідомляється на сайті Уряду.

На сайті ДФС повідомляється, що Солодченко з грудня 2017 року по березень 2020 року обіймав посаду начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

В березні 2020 року його призначили на посаду першого заступника голови ДФС.

Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Після цього Кабмін України погодив призначення головою Тернопільської ОДА Володимира Труша.