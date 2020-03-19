Державна фіскальна служба отримала тимчасового очільника
Відповідне розпорядження Кабміну №316-р від 18 березня розміщене на Урядовому порталі, передає RegioNews.
"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на першого заступника Голови Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - повідомляється на сайті Уряду.
На сайті ДФС повідомляється, що Солодченко з грудня 2017 року по березень 2020 року обіймав посаду начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
В березні 2020 року його призначили на посаду першого заступника голови ДФС.
Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Після цього Кабмін України погодив призначення головою Тернопільської ОДА Володимира Труша.
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