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19 березня 2020, 19:27 3

Посольство України повідомило дату евакуації українців з Латвії

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19 березня 2020, 19:27 3
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Відправка потягу Рига - Київ для евакуації українців, які залишилися на території Латвії планується на 21-22 березня
Фото: flickr
Відправка потягу Рига - Київ для евакуації українців, які залишилися на території Латвії планується на 21-22 березня

Про точну дату, час та місце відправки потягу з Риги посольство проінформує додатково через соцмережі, повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook посольства України в Латвії.

"Протягом сьогоднішньої ночі та ранку працівники посольства намагалися зв’язатися з кожним, хто вніс себе у список бажаючих на виїзд до України, проте мали місце випадки, коли не було зв’язку з абонентом, або абонент не відповідав.

У разі якщо ви змінили свої плани або вже виїхали з Латвії, посольство просить повторно звернутися і поінформувати про це, оскільки це дасть змогу для інших громадян скористатися цією можливістю евакуації в Україну”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось раніше, у чорногорському місті Будва поліція затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.

Нагадаємо, у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.

Станом на 18 березня у 12 українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.


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