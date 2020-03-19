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19 марта 2020, 19:55 5

МВД получит 70 млн грн на средства защиты от коронавируса

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19 марта 2020, 19:55 5
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Кабинет министров Украины выделит 70 млн грн Министерству внутренних дел для обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий
Фото: flickr
Кабинет министров Украины выделит 70 млн грн Министерству внутренних дел для обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий

Соответствующее решение №318-р от 18 марта опубликовано на сайте Правительства, передает RegioNews.

Отмечается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получит 33,2 млн грн, администрация Государственной пограничной службы - 9 млн, Нацполиция - 16 млн, Нацгвардия - 11 млн, и аппарат МВД - 800 тыс грн.

"Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в решении Кабмина.

Также сообщается, что МВД 30 июля должно отчитаться об использовании выделенных средств.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

После этого киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине. С 18 марта "УЗ" ввела ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.


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