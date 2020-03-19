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Стало відомо, де на Донеччині зафіксували коронавірус
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19 березня 2020, 08:10 5

Стало відомо, де на Донеччині зафіксували коронавірус

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19 березня 2020, 08:10 5
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Перший лабораторно підтверджений випадок коронавіруса COVID-19 в Донецькій області був виявлений в Маріуполі
Фото: facebook.com/cvODA
Перший лабораторно підтверджений випадок коронавіруса COVID-19 в Донецькій області був виявлений в Маріуполі

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, коронавірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту.

"Медики надають йому допомогу - лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, які перебували з ним в контактні, виявлені і знаходяться під наглядом", - написав Кириленко.

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Нагадаємо, станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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