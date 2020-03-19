Стало известно, где на Донеччине зафиксировали коронавирус

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе

Фото: facebook.com/cvODA

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его словам, коронавирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - написал Кириленко.

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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.