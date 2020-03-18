У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости
На кордонах Чернівецької області запрацювали 5 медико-санітарних карантинних постів.
Про це у своєму зверненні розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Громадяни пересуваються не лише в межах свого населеного пункту, але й відвідують сусідні, роблячи можливим поширення інфекції на більшу площу. Тому ми запровадили відсьогодні 5 медико-санітарних блокпостів на кордоні Чернівецької області: у Вижниці, поблизу Снятина та Заліщиків, а також в Атаках та в Новодністровську", - повідомляє очільник області.
За словами Сергія Осачука, такі карантинні пости надають додатковий медико-санітарний сервіс та проводять інформаційно-просвітницьку роботу для подорожуючих.
Крім того, в області розмістили пости в населених пунктах, які потребують додаткової медико-санітарної уваги.
"Щоби локалізувати можливий спалах, ми встановили медико-санітарні карантинні пости у селах Брусниця, Колінківці, Грозинці та Бочківці. Розуміємо, що мешканці цих сіл можуть бути по-особливому стурбовані. Проте, жодним чином не йде мова про обмеження їхніх прав на вільне пересування. Це більше обмежувальні заходи. Оскільки в цих населених пунктах є дуже багато людей, які повернулися протягом кількох минулих тижнів з європейськи країн, де зафіксовано поширення цієї вірусної інфекції. Тому вони мусять перебувати під нашим ретельним наглядом. Дехто з них зараховані до числа контактних осіб, в яких виявили коронавірус", - заявив Сергій Осачук.
Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.
- 21:09 18 березня У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости
- 19:45 18 березня В Україні можуть посилити карантинні заходи - МОЗ
- 19:30 18 березня Нацбанк буде проводити дезінфекцію готівки
- 19:17 18 березня У нардепа Шахова підтвердили наявність коронавірусу
- 18:51 18 березня Влада може відновити роботу метро з обмеженнями
- 18:47 18 березня На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із забороненої зброї
- 15:45 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці