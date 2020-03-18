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18 березня 2020, 21:09 2

У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости

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18 березня 2020, 21:09 2
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Їх облаштували на кордонах області та в місцях, де можуть бути контактні особи з хворими на коронавірус
Їх облаштували на кордонах області та в місцях, де можуть бути контактні особи з хворими на коронавірус

На кордонах Чернівецької області запрацювали 5 медико-санітарних карантинних постів.

Про це у своєму зверненні розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Громадяни пересуваються не лише в межах свого населеного пункту, але й відвідують сусідні, роблячи можливим поширення інфекції на більшу площу. Тому ми запровадили відсьогодні 5 медико-санітарних блокпостів на кордоні Чернівецької області: у Вижниці, поблизу Снятина та Заліщиків, а також в Атаках та в Новодністровську", - повідомляє очільник області.

За словами Сергія Осачука, такі карантинні пости надають додатковий медико-санітарний сервіс та проводять інформаційно-просвітницьку роботу для подорожуючих.

Крім того, в області розмістили пости в населених пунктах, які потребують додаткової медико-санітарної уваги.

"Щоби локалізувати можливий спалах, ми встановили медико-санітарні карантинні пости у селах Брусниця, Колінківці, Грозинці та Бочківці. Розуміємо, що мешканці цих сіл можуть бути по-особливому стурбовані. Проте, жодним чином не йде мова про обмеження їхніх прав на вільне пересування. Це більше обмежувальні заходи. Оскільки в цих населених пунктах є дуже багато людей, які повернулися протягом кількох минулих тижнів з європейськи країн, де зафіксовано поширення цієї вірусної інфекції. Тому вони мусять перебувати під нашим ретельним наглядом. Дехто з них зараховані до числа контактних осіб, в яких виявили коронавірус", - заявив Сергій Осачук.

Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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