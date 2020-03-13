Вчені назвали термін закінчення пандемії коронавірусу

Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня нинішнього року

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Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня нинішнього року

Як передає RegioNews, посилаючись на The Straits Times, про це заявили китайські фахівці.

Але, за їхніми словами, це станеться у разі, якщо країни будуть вживати необхідних заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

Також фахівці говорять, що захворюваність повинна впасти з настанням теплих місяців.

За словами представників системи охорони здоров'я країни, пік захворюваності в провінції Хубей пройшов, а число нових зареєстрованих випадків впало.

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Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.

Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.