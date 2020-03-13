Коронавірус в Україні: сьогодні РНБО вирішить, чи закривати кордони

Рада національної безпеки і оборони України проведе у п'ятницю, 13 березня, засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу в Україні

Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України проведе у п'ятницю, 13 березня, засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу в Україні

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Українську правду".

Як стало відомо, зокрема, на засіданні планується розглянути питання закриття кордонів, а саме в якому форматі це можливо зробити.

За даними ZN.ua, засідання РНБО розпочнеться о 12:30.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.