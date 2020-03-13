В оккупированной Горловке 12 случаев коронавируса – Аваков

12 случаев короновируса зарегистрировано в Горловке Донецкой области на неконтролируемых территориях

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12 случаев короновируса зарегистрировано в Горловке Донецкой области на неконтролируемых территориях

Об этом, как передает RegioNews, на заседании Кабмина сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, аргументируя изменения режима на пунктах пропуска с оккупированными территориями.

"У нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке", - заявил он.

Теперь даже с паспортом гражданина Украины (если нет регистрации на подконтрольных территориях) пропуск будет невозможен.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.