На Черкащині ППО знешкодила 30 дронів: уламки пошкодили десятки будинків
Вночі 14 листопада ворог атакував Черкаську область ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 30 російських БпЛА
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
На щастя, постраждалих немає. Утім уламки дронів спричинили значні пошкодження житлової інфраструктури.
У Черкаському районі уламками пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків та господарських споруд: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі. Також постраждали лінія електропередач і газова труба низького тиску.
У Золотоніському районі, за попередніми даними, уламками пошкоджені 15 будинків та два автомобілі.
В Уманському районі вибуховою хвилею вибиті кілька вікон у житлових будинках.
На місцях працюють відповідні служби. Триває обстеження територій.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За попередньою інформацією, у Києві внаслідок атаки загинули троє людей. Кількість постраждалих зросла до 26.