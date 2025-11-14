Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

На щастя, постраждалих немає. Утім уламки дронів спричинили значні пошкодження житлової інфраструктури.

У Черкаському районі уламками пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків та господарських споруд: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі. Також постраждали лінія електропередач і газова труба низького тиску.

У Золотоніському районі, за попередніми даними, уламками пошкоджені 15 будинків та два автомобілі.

В Уманському районі вибуховою хвилею вибиті кілька вікон у житлових будинках.

На місцях працюють відповідні служби. Триває обстеження територій.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За попередньою інформацією, у Києві внаслідок атаки загинули троє людей. Кількість постраждалих зросла до 26.