Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на столицю вночі 14 листопада загинули чотири людини

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини", – йдеться у повідомленні.

Ще 27 людей дістали поранення, двоє з них – діти. Всім постраждалим медики надали допомогу, 15 з них госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 26 постраждалих.