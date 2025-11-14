Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте, на жаль, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджений поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Рятувальники локалізували займання.

На жаль, є один постраждалий, йому надали допомогу.

"Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення", – зазначив посадовець.

