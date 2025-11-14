08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 09:27

Нічна атака на південь Одещини: пошкоджений енергооб'єкт

14 листопада 2025, 09:27
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 14 листопада російська армія знову атакувала ударними дронами південь Одещини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте, на жаль, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджений поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Рятувальники локалізували займання.

наслідки обстрілів на Одещині

На жаль, є один постраждалий, йому надали допомогу.

"Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення", – зазначив посадовець.

обстріли на Одещині

Нагадаємо, вночі 14 листопада ворог атакував Черкаську область ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 30 російських БпЛА. Уламки збитих дронів пошкодили десятки будинків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область війна обстріли постраждалий пошкодження енергообʼєкт
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Києві через нічну атаку РФ тимчасово змінено рух тролейбусів і автобусів
14 листопада 2025, 09:34
У Дніпрі жінка разом із сином вирішила заробляти на підпалах автомобілей: як її покарали
14 листопада 2025, 09:30
Київщина під ударом: ОВА показала наслідки нічної атаки
14 листопада 2025, 09:23
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до чотирьох
14 листопада 2025, 09:14
На Черкащині ППО знешкодила 30 дронів: уламки пошкодили десятки будинків
14 листопада 2025, 08:57
Україна інформує США про корупційний скандал в енергетиці – Стефанішина
14 листопада 2025, 08:56
На Кіровоградщині через ворожу атаку пошкоджена ЛЕП
14 листопада 2025, 08:51
Понад 1000 військових та 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
14 листопада 2025, 08:40
На Київщині підлітки влаштували бійку в електричці: поліція з'ясовує обставини
14 листопада 2025, 08:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »