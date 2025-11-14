Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):

430 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

3 аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал”;

1 протикорабельну ракету "Циркон”;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр;

9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23.

"Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина", – йдеться у повідомленні.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 09:30, сили ППО знищили або подавили 419 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал”;

6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 44 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих.

На Одещині вночі росіяни вдарили безпілотниками по об’єкту енергетики.

На Черкащині сили ППО знешкодили 30 російських БпЛА: уламки збитих дронів пошкодили десятки будинків.