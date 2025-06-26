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26 червня 2025, 08:38

Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих сягнула 20 осіб

26 червня 2025, 08:38
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Кількість жертв російських ракетних ударів по Дніпру та місту Самар 24 червня зросла до 22 осіб

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар – 22", – написав Лисак.

Нагадаємо, 24 червня російські військові завдали ракетного удару по Дніпру та місту Самар. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожого удару по Дніпру також було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя". Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.

Станом на 25 червня повідомлялося, що на Дніпропетровщині загинула 21 людина, понад 300 постраждали.

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