Ракетная атака по Днепру: число погибших достигло 20 человек

фото: ГСЧС Днепропетровщины

Число жертв российских ракетных ударов по Днепру и городу Самар 24 июня возросло до 22 человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. В настоящее время их 20. С погибшими в городе Самар - 22", - написал Лысак.

Напомним, 24 июня российские военные нанесли ракетный удар по Днепру и городу Самар. В результате вражеской атаки пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры.

В результате вражеского удара по Днепру также был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье". Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.

По состоянию на 25 июня сообщалось, что на Днепропетровщине погиб 21 человек, более 300 пострадали.