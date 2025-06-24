Внаслідок атаки РФ пошкоджено поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя": пасажирів евакуйовано

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Ззаначається, що на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Усіх пасажирів перевели в укриття.

Для евакуації та подальшого перевезення пасажирів готується підмінний рухомий склад у Дніпрі, щоб доправити людей до кінцевого пункту — Запоріжжя.

У ДСНС заявили, що це був не прямий приліт. Вагони постраждали через вибухову хвилю.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, момент удару російської ракети поблизу потяга зафіксували очевидці — відео знято зсередини вагона.