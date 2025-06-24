Внаслідок атаки РФ пошкоджено поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя": пасажирів евакуйовано
Внаслідок чергового терористичного удару Росії по Дніпропетровській області пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя"
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Ззаначається, що на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Усіх пасажирів перевели в укриття.
Для евакуації та подальшого перевезення пасажирів готується підмінний рухомий склад у Дніпрі, щоб доправити людей до кінцевого пункту — Запоріжжя.
У ДСНС заявили, що це був не прямий приліт. Вагони постраждали через вибухову хвилю.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, момент удару російської ракети поблизу потяга зафіксували очевидці — відео знято зсередини вагона.
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