Росіяни обстріляли Херсон: постраждала 71-річна жінка
Уранці 26 червня близько 04:30 російські війська атакували Корабельний район Херсона артилерійським вогнем
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що під удар потрапив житловий будинок, у якому перебувала 71-річна жінка. Внаслідок обстрілу вона дістала контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.
Бригада екстреної медичної допомоги надала постраждалій допомогу на місці.
На місці працюють екстрені служби, уточнюється масштаб пошкоджень.
Нагадаємо, за вчора і сьогодні окупанти вбили трьох мирних жителів Херсонщини.
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