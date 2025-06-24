ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 24 червня, під час масованої ракетної атаки одна з російських ракет влучила в потяг сполученням "Одеса–Запоріжжя"

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали пасажири, які перебували у вагонах. Їхня кількість і стан наразі уточнюється.

Деякі джерела повідомляють, що ракета впала поруч із потягом, спричинивши вибухову хвилю та пошкодження. Момент удару зафіксували очевидці — відео знято зсередини вагона.

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На місці працюють екстрені служби, людям надають першу допомогу.

Офіційної інформації від "Укрзалізниці" чи відповідних служб наразі не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них — дитина.