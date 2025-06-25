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25 червня 2025, 14:03

У Дніпрі та області зросла кількість жертв після ракетного удару: загинула 21 людина

25 червня 2025, 14:03
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фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація
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У Дніпрі та області зросла кількість жертв після масштабної ракетної атаки. Станом на 25 червня загинула 21 людина, понад 300 постраждали

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Кількість загиблих після масованого ракетного удару по Дніпру та області знову зросла. Станом на ранок 25 червня підтверджено смерть 19 мешканців міста. Загальна кількість загиблих у Дніпропетровській області — 21 особа.

Ракетний удар по ДніпруРакетний удар по ДніпруРакетний удар по Дніпру

За оновленими даними, медичну допомогу після атаки отримали вже понад 300 людей. Частина з них і далі перебуває у лікарнях. Медики продовжують боротьбу за життя важкопоранених. Усі сили медичного персоналу зосереджені на стабілізації стану постраждалих.

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У лікарнях працюють додаткові бригади, залучено волонтерів і психологів. У місті тривають рятувальні роботи, фахівці обстежують пошкоджені будівлі. Найбільше постраждали житлові квартали, заклади освіти й транспортна інфраструктура.

Влада висловила співчуття родинам загиблих. У Дніпрі й регіоні оголошено День жалоби, приспущено прапори, скасовано розважальні заходи.

Нагадаємо, удар по Дніпропетровщині: число загиблих зросло, рятувальні роботи продовжуються.

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