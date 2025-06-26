На Херсонщині росіяни вбили трьох мирних жителів

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У ніч на 26 червня російська армія завдала авіаційного удару по селу Таврійське Білозерської громади, що на Херсонщині. Під ворожу атаку потрапила житлова забудова

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу загинув чоловік 1987 року народження. Поранення, які він отримав, виявилися несумісними з життям.

Окрім того, 25 червня у селі Червоний Маяк окупанти атакували з FPV-дрона 55-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям.

Також ворог обстріляв сільськогосподарське підприємство у Софіївці. На жаль, цей удар обірвав життя 38-річного працівника.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вбили жителя Бериславського району Херсонської області, який їхав по трасі на велосипеді.