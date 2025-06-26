РФ обстріляла 13 громад на Запоріжжі: понад 400 атак за добу

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог наніс 5 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках. Окрім того:

276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Мар'ївку, Приморське, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

13 обстрілів із РСЗВ накрили Запоріжжя, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне.

136 артобстрілів прийшлися по території Степногірська, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 26 червня російська армія завдала авіаційного удару по селу Таврійське Білозерської громади, що на Херсонщині. Загинув 38-річний чоловік.