Ракетний обстріл Дніпра: 9 цивільних загинули, понад 150 людей поранені

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру та Самару зросла до 11 осіб. В обласному центрі поранення дістали понад 150 цивільних, дев'ять мирних мешканців загинули

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Щиро співчуваю кожному, хто втратив близьких", – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, через ворожу атаку на Дніпро постраждали 153 людини. Наразі у лікарнях у важкому стані перебувають 12 осіб. Медичну допомогу отримали 18 дітей, найменшому пацієнту – півроку.

Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі також пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, будівлі 19 шкіл та 10 дитячих садочків.

Під час повітряної атаки на Дніпропетровщині було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.