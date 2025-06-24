10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 16:00

Ракетний обстріл Дніпра: 9 цивільних загинули, понад 150 людей поранені

24 червня 2025, 16:00
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
Читайте также
на русском языке

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру та Самару зросла до 11 осіб. В обласному центрі поранення дістали понад 150 цивільних, дев'ять мирних мешканців загинули

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Щиро співчуваю кожному, хто втратив близьких", – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, через ворожу атаку на Дніпро постраждали 153 людини. Наразі у лікарнях у важкому стані перебувають 12 осіб. Медичну допомогу отримали 18 дітей, найменшому пацієнту – півроку.

Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі також пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, будівлі 19 шкіл та 10 дитячих садочків.

Під час повітряної атаки на Дніпропетровщині було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.

Також повідомлялося про 10 жертв та понад 60 постраждалих на Дніпропетровщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна загиблі окупанти Дніпро трагедія Лисак Сергій Петрович ракетний удар постраждалі
Ракетна атака на Дніпро і Самар: вже 10 людей загинуло, ще 62 - у лікарнях
24 червня 2025, 15:07
Удар по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла
24 червня 2025, 14:45
Ракетна атака по Дніпру: пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та постраждалі
24 червня 2025, 12:36
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Скільки часу в день українці витрачають на телефони, - результати опитування
24 червня 2025, 17:41
Корупція в Мінрегіоні: коли Чернишову оберуть запобіжний захід - назвали дату
24 червня 2025, 17:35
Ракетні війська ЗСУ успішно атакували російську нафтобазу "Атлас"
24 червня 2025, 17:00
Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня
24 червня 2025, 16:37
Банки передаватимуть податківцям інформацію про рахунки українців, - МінФін
24 червня 2025, 16:33
Трагедія на Тернопільщині: чоловік переходив через річку, послизнувся та втопився
24 червня 2025, 16:30
На Донеччині агентку ФСБ засудили до 15 років за шпигунство
24 червня 2025, 16:21
На Рівненщині 25-річний чоловік побив до смерті знайомого та вітчима
24 червня 2025, 15:58
Скандал зі зборами Гусакова: мер Львова Садовий розповів, куди і чому виїхав активіст
24 червня 2025, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »