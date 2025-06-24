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24 червня 2025, 13:36

РФ атакувала Дніпро і Самар: 3 загиблих і десятки постраждалих

24 червня 2025, 13:36
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фото: Telegram/Сергій Лисак
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Унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинула щонайменше одна людина. Ще понад 20 людей дістали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих — двоє підлітків: 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Обоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також є влучання в місті Самар: там загинули двоє людей, ще троє — травмовані.

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі також пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, будівлі 19 шкіл та 10 дитячих садочків.

Нагадаємо, під час повітряної атаки на Дніпропетровщині пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.

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Дніпропетровська область Дніпро ракетний удар атака російська армія війна загиблі пошкодження
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