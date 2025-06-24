РФ атакувала Дніпро і Самар: 3 загиблих і десятки постраждалих

фото: Telegram/Сергій Лисак

Унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинула щонайменше одна людина. Ще понад 20 людей дістали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих — двоє підлітків: 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Обоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також є влучання в місті Самар: там загинули двоє людей, ще троє — травмовані.

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі також пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, будівлі 19 шкіл та 10 дитячих садочків.

Нагадаємо, під час повітряної атаки на Дніпропетровщині пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.